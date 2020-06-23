РИАМО - 23 июн. Более 27 тысяч человек уже заявили о желании быть наблюдателями на Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в Подмосковье, сообщила руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Общественная палата продолжает принимать заявки до 25 июня, уточнила Дмитриева.

«Кадровая основа для полноценного общественного наблюдения сформирована. За ходом голосования будут следить порядка 27,7 тысячи общественных наблюдателей. Нет ни одной неодобренной заявки», - сказала Дмитриева.

Она отметила, что более 4,5 тысячи человек являются самовыдвиженцами.

«У нас 25 июня начнет работать единый ситуационный центр на банк Общественной палаты региона. Также общественная палата присоединится к единой мониторинговой группе», - заключила Дмитриева.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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