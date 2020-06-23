РИАМО - 23 июн. Во вторник в столице состоялся речной парад в честь старта пассажирской навигации по Москве-реке, передает корреспондент РИАМО.

Речные суда под музыкальное сопровождение оркестра торжественно проплыли по центральному участку Москвы-реки. В параде приняли участие теплоходы «Рэдиссон», «Юнга», «Апельсин», «Колесовъ», «Путейный» и другие.

Посмотреть на парад на мостах и набережных собрались зрители с детьми, многие из них пришли заранее.

Со вторника в рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, у москвичей и гостей столицы снова появилась возможность прокатиться на речном транспорте в городе. К старту сезона в городе подготовили все причалы.