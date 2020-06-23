РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске разыскивают пропавшего четыре месяца назад 37-летнего Рифата Курбангалиева, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерам Подольска написали из Башкирии родственники пропавшего мужчины.

«Пропал Рифат Курбангалиев, 37 лет, родился 10 июня 1983 года. Из Тулы уехал на заработки в Москву. Предположительное местонахождение - Подольск. Четыре месяца от него нет известий. Смуглый, глаза карие, рост примерно 170-175 сантиметров. На связь с семьей не выходил с 6 февраля. Последний раз был в соцети «ВКонтакте» 15 февраля. Работал на Рязанском шоссе», - говорится в сообщении.

Был одет в джинсовые брюки темного цвета, куртку и кроссовки (ботинки) черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Номер для связи с родственниками: 8(996)106-17-05 - Розалина; 8(927)932-35-35 - Гульшат. Нужны добровольцы для поиска.