РИАМО - 23 июн. В столице за прошедшие сутки выявили 1081 случай заражения коронавирусной инфекцией, что на 24% меньше, чем неделю назад, и на 25% — чем в среднем за сутки две недели назад, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

«Среди новых заболевших 42,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, и 30,7% — от 46 до 65 лет. Еще 12,7% — от 66 до 79 лет, а 6,2% — старше 80 лет. Также 8% среди заболевших — дети», — отмечается в материале.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением.

С конца мая в Москве стартовало бесплатное исследование на антитела к коронавирусу. Принять участие может любой желающий по предварительный записи.

Тесты на антитела уже сдали более 165 тысяч москвичей, иммунитет сформировался у 17,4% населения.

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23 ИЮНЯ

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.