РИАМО – 23 июн. Более 20 тысяч одноразовых масок раздали соцработники малообеспеченным семьям и пенсионерам подмосковного Реутова по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области малообеспеченным семьям и пенсионерам Реутова однократно были предоставлены средства индивидуальной защиты органов дыхания. В сумме получателям раздали более 20 тысяч масок. Средствами индивидуальной защиты обеспечены более 500 семей с детьми и около 1,7 тысячи пенсионеров», – говорится в сообщении.

Семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в регионе на душу населения, раздали наборы из 20 масок. Неработающим пенсионерам, которые являются получателями региональной социальной доплаты к пенсии до 9908 рублей, предоставили средства индивидуальной защиты в количестве шести штук на человека.

«При получении наборов составлялся акт. Выдача защитных масок производилась в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» по адресу: улица Дзержинского, 5А», – отмечается в материале.

Всего в Подмосковье подготовили свыше 209 тысяч наборов средств защиты на два миллиона масок. Из них более 162 тысяч наборов по шесть масок получили пенсионеры и почти 47 тысяч наборов по 20 масок – малообеспеченные семьи.