РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Во вторник Красковский культурный центр Люберец вновь подготовил для подписчиков Instagram-аккаунта ряд увлекательных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 12:00 начнется онлайн-игра «Отгадайка», она пройдет в рамках Insta-лагеря «Лето в творчестве». Видеобеседа «Экзерсис в танце» на тему истории хореографического искусства стартует в 15:00», - говорится в сообщении.

В 19:00 состоится онлайн-лекция «Поговорим об индийском танце».

Красковский культурный центр покажет в Instagram все запланированные мероприятия @kraskovo_kkc.