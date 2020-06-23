РИАМО - 23 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1963 года рождения, которого подозревают в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В квартире жилого дома на улице Чугунные Ворота в Москве 19 июня было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения с признаками насильственной смерти.

«По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому ножевое ранение, от которого потерпевший скончался на месте», - сказала Иванова.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.