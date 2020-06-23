РИАМО - 23 июн. Жители столицы могут посмотреть коллекцию археологических находок, обнаруженных на территории города, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«На портале heritagemuseum.ru открылась виртуальная выставка находок, найденных московскими археологами, отреставрированных», - сказал Емельянов.

Он добавил, что выставку планируют регулярно пополнять новыми находками. Зрители смогут узнать много нового об истории Москвы и ее жителей.

В этом году в Москве запланированы археологические работы на территории более чем 200 площадок. Исследования проведут на территории бывших Теплых торговых рядов в Богоявленском переулке, а также продолжатся работы в Новодевичьем монастыре.