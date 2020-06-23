РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Рабочие приступили к спилу сухостойных и аварийных деревьев на Заводской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Подрядная организация МБУ «ПКБ» проводит работы по вырубке сухостойных деревьев на улице Заводской, вблизи проходных КСПЗ», - говорится в сообщении.

Также во вторник планируется провести работы по вырубке аварийных деревьев за домом №2 по той же улице.