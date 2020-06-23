РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Жители городского округа Мытищи могут пройти опрос по возможным изменениям в Центральном парке, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Хочу сообщить, что парк ждут перемены: начинается разработка комплексного проекта благоустройства, который затронет не только территорию самого парка, но и Центральную площадь, и противоположный берег реки Яузы. Чтобы сделать наш парк еще лучше, предлагаю всем желающим пройти опрос по необходимым изменениям», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что для большинства мытищинцев Центральный парк - одно из самых востребованных мест в округе.

«Переходите по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта и отвечайте на вопросы. Пожалуйста, участвуйте активнее. От вашего мнения будет зависеть результат», - добавил Азаров.