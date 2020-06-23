РИАМО - 23 июн. Житель Москвы лишился 296 тысяч рублей со своего банковского счета после того, как ему позвонил лжесотрудник банка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 10:05 22 июня в ОМВД обратился гражданин 1984 года рождения и заявил о краже принадлежащих ему денежных средств с его банковского счета», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленник позвонил мужчине, представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом сохранения денег, выманил у потерпевшего реквизиты банковской карты. После этого со счета жителя столицы была списана крупная сумма денег.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».