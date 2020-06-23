РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. Материалы полицейской проверки по факту падения плитки от фасада дома на двухлетнюю девочку передали в Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК РФ по Московской области, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Она уточнила, что 12 июня на Мирском проезде в Балашихе на ребенка, который гулял с родителями на улице, упал кусок плитки от фасада дома. Позже выяснилось, что плитку на голову девочке сбросили двое подростков, которые пришли к другу в гости. На место ЧП выехали сотрудники скорой помощи и полиции. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«В настоящее время все материалы проверки переданы в Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК РФ по Московской области для принятия процессуального решения», – сказала сотрудница.

Пострадавшая девочка по-прежнему находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой.