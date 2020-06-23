РИАМО - 23 июн. Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для прихожан и посетителей после парада Победы, который пройдет 24 июня, сообщил журналистам во вторник ключарь храма, епископ Клинский Стефан.

«Сразу после парада Победы, 25 июня, будет открыт полный доступ в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти», — сказал владыка Стефан.

Он добавил, что в храме большинство богослужителей являются бывшими военными, а сам храм может стать духовным центром страны.

«Это воинский храм, в котором военнослужащие будут крестится, участвовать в богослужениях. Я думаю, что это будет духовный и сакральный центр нашего государства», — добавил священнослужитель.

Одновременно с храмом первых посетителей примет исторический мультимедийный комплекс «Дорога памяти», в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны.

«Сама «Дорога памяти» построена таким образом, чтобы каждый шаг был своего рода напоминанием молодому поколению о том, что никто не забыт и ничто не забыто», — заключил владыка Стефан.

Главный военный храм и музей возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин посетил его 22 июня, в День памяти и скорби. Ранее храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.