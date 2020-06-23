РИАМО - 23 июн. Пять нежилых помещений, являющихся собственностью городского округа Домодедово, выставлены на аукционы, их можно купить или снять в аренду, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь помещений варьируется от 18,9 до 262,7 квадратного метра. Аукционы пройдут на электронной торговой площадке «РТС-тендер» по адресу и состоятся в третьей декаде июля.

«Часть аукционов ограничена по составу участников – только для субъектов малого и среднего предпринимательства», - говорится в сообщении.

Три помещения, расположенные в подвалах многоквартирных жилых домов на Каширском шоссе, предоставляются в аренду под свободный вид деятельности, каждое на 10 лет.

Помещение площадью 164,4 квадратного метра, начальная цена годовой арендной платы – 988 тысяч рублей.

Помещение площадью 137,6 квадратного метра, начальная цена годовой арендной платы – 825 тысяч рублей.

Помещение площадью 262,7 квадратного метра, начальная цена годовой арендной платы – 1,5 миллиона рублей.

Два помещения на первом этаже дома 5/4 по улице Чкалова в микрорайоне Авиационный выставлены на продажу, собственником может стать любой желающий. Район застроен преимущественно жилыми домами и общественно-деловыми зданиями, расстояние до центра города — 6,3 километра, а до крупной транспортной магистрали (проспект Академика Туполева) - 200 метров.

Помещение площадью 18,9 квадратного метра, начальная цена продажи — 263 тысячи рублей.

Помещение площадью 19 квадратных метров, начальная цена продажи — 264 тысячи рублей.