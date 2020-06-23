РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска расширил линейку локальных очистных сооружений (ЛОС) глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и начал выпускать пять новых типоразмеров для частных хозяйств и промпредприятий, сообщается на сайте предприятия.

В рамках реализации стратегии Госкорпорации «Ростех» по диверсификации производства и увеличению выпуска гражданской продукции в ЦНИИТОЧМАШ расширили линейку производства изделий экологического назначения – локальных сооружений глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

«Созданный во второй половине 2019 года цех по производству изделий экологического назначения сумел в прошлом году освоить производство двух типоразмеров ЛОС. В 2020 году мы расширили линейку продукции, освоив производство еще пяти типоразмеров», – сказал руководитель нового подразделения ЦНИИТОЧМАШ Олег Клинков.

Цех не только расширяет линейку продукции, но и значительно увеличивает объемы ее производства. В первом полугодии предприятие передало заказчику 25 единиц продукции. Теперь выполняет контракт на производство еще 30 единиц.

Среди изготовленных изделий как промышленные, так и малые, частные ЛОС. Первые, объемом до 40 кубометров, предназначены для очистки стока комплексов жилых зданий, коттеджных поселков, гостиниц, пансионатов, санаториев и других крупных объектов. Вторые – для очистки хозяйственно-бытовых стоков частных домов.

Главные преимущества изделий – автономность, простота и удобство в обслуживании, отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов, экологическая безопасность и длительный – более 50 лет – срок эксплуатации. Свыше 90% используемого сырья и материалов для производства, в частности, полипропилен, электротехнические компоненты, произведено в России.

Производство очистных сооружений – вклад ЦНИИТОЧМАШ в реализацию Национального проекта «Экология».

Руководство института также поддержало обращение министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области о дополнительном размещении производства ЛОС на мощностях предприятия и прорабатывает планы расширения действующего цеха в связи с возможным участием в региональной экологической программе.