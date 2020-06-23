РИАМО - 23 июн. В 2020 году археологические работы запланированы на территории более чем 200 площадок столицы, продолжатся археологические работы в Новодевичьем монастыре и на территории других исторических объектов, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«В 2020 году у московских археологов впереди работа более чем на 200 площадках», - сказал Емельянов.

По его словам, одни из самых интересных исследований ожидаются на территории бывших Теплых торговых рядов в Богоявленском переулке. Кроме того, продолжатся археологические работы в Новодевичьем монастыре и на территории других исторических объектов.

Емельянов также добавил, что в этом году начало археологического сезона было перенесено из-за пандемии коронавируса.