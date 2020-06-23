РИАМО - 23 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 1081 случай коронавируса, таким образом, число выявленных случаев заражения в городе достигло 216 095, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За весь период в мегаполисе после коронавируса выздоровели 139 248 человек.

За весь период пандемии в столице умерли 3643 человека, из них 26 скончались за прошедшие сутки.

По России за сутки зафиксировали 7 425 новых случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 12 013 человек, скончались 153 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в РФ на сегодняшний день составляет 599 705. За весь период пандемии в стране зафиксировано 8359 смертей, выздоровели 356 429 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.