РИАМО - 23 июн. Роскачество проверило 15 торговых марок куриного филе, которые продаются в российских магазинах, в 10 из них выявили следы хлора и антибиотиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

В исследовании оценивались марки в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку. Товар проверили на наличие антибиотиков, гормонов роста, влагоудерживающих компонентов, а также на микробиологическую безопасность и пищевую ценность.

«В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе — больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами», — отмечается в исследовании.

Эксперты нашли побочный продукт хлорирования, хлорофор, в девяти из 15 проверенных марок.

В 10 товарных знаках куриного филе нашли антибиотики. При этом на двух упаковках было обозначено: «Без антибиотиков». В продукте с надписью «Халяль» нашли лекарственные препараты.

В исследовании приняли участие торговые марки «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг». Некоторые производители были уличены в накачивании специальными инъекциями мяса для увеличения массы.

Кроме того, в филе «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день» выявили признаки обработки растворами солей пищевых кислот.

В мясе бренда «Ржевское подворье» нашли листерии — бактерии, которые крайне опасны для детей и беременных женщин.

По результатам проверки специалисты смогли назвать безопасными только два образца куриного филе — «Ярославский бройлер» и «Мираторг».