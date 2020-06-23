РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Пробка длиной более 2 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске во вторник утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:23 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспекте Ленина и других.