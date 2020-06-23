РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах устранили прорыв канализации, произошедший на улице Гоголя, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник УК «Люберецкого городского жилищного треста» Алексей Щедров.

Вечером 22 июня на улице Гоголя в районе домов №10 и 12 произошел прорыв канализационного коллектора. Откачку сточных вод проводил «Мосводоканал», которому принадлежит данный коллектор.

«Мосводоканал» устранил прорыв. По дворам на улицах Гоголя, Черемузина, Попова больше ничего не течет», - сказал Щедров.

Дезинфекцию придомовой территории пока не провели. Работы должен выполнить «Мосводоканал».