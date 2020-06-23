РИАМО - 23 июн. Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка на девять лет объявлен в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь участка – 11 тысяч квадратных метров. Он расположен на улице Северная и предназначен для производственной деятельности.

«Земельный участок находится в промышленно-складской зоне города Электросталь, покрыт древесно-кустарниковой растительностью, при этом выгодно расположен к федеральной автомобильной дороге М7 «Волга» - в 2 километрах, если двигаться по Ногинскому шоссе», - говорится в сообщении.

На земельном участке отсутствуют здания, сооружения и какие-либо объекты незавершенного строительства.

Аукцион состоится 31 июля. Начальная цена годовой арендной платы составляет 1,7 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru до 28 июля, номер процедуры 34705.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.