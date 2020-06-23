РИАМО - 23 июн. Злоумышленник, который представился сотрудником службы безопасности банка, похитил со счетов жителя столицы более двух миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Поступило сообщение от гражданина 1965 года рождения о краже принадлежащих ему денежных средств с его банковских счетов», — сказал собеседник агентства.

Под предлогом сохранения денежных средств на счете, злоумышленник обманным путем завладел реквизитами его банковских карт. После чего со счетов пропало около 2,3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).