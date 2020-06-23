РИАМО - 23 июн. Microsoft 22 июля закроет собственный сервис трансляций Mixer и сосредоточится на партнерстве с Facebook, сообщает Газета.ru.

«Партнерам Mixer также присвоят статус Facebook Gaming, а условия монетизации будут сохранены», — говорится в материале.

В компании прекращение работы сервиса объяснили тем, что Mixer не выдержал конкурентной борьбы с аналогичной платформой Twitch.

По словам главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, сервис не оправдал ожиданий и не смог выполнить план по привлечению 2 миллиардов активных пользователей.