РИАМО - 23 июн. С банковского счета московской пенсионерки пропало более 400 тысяч рублей, злоумышленница выманила данные счета по телефону, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«В 12:50 22 июня в ОМВД обратилась гражданка 1941 года рождения, пенсионерка, и заявила о краже принадлежащих ей денежных средств с ее банковского счета», — сказал собеседник агентства.
Злоумышленница позвонила пожилой женщине по телефону, она представилась сотрудником управления пенсионными фондами и обманным путем завладела реквизитами банковского счета женщины. После чего со счета пропало 446,3 тысячи рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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