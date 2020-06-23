РИАМО - 23 июн. С банковского счета московской пенсионерки пропало более 400 тысяч рублей, злоумышленница выманила данные счета по телефону, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 12:50 22 июня в ОМВД обратилась гражданка 1941 года рождения, пенсионерка, и заявила о краже принадлежащих ей денежных средств с ее банковского счета», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленница позвонила пожилой женщине по телефону, она представилась сотрудником управления пенсионными фондами и обманным путем завладела реквизитами банковского счета женщины. После чего со счета пропало 446,3 тысячи рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».