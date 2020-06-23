РИАМО - 23 июн. В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели еще 1162 человека, за весь период эпидемии вылечились более 26 тысяч пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 26 198 заболевших», — говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.

Со вторника в Подмосковье стартовало тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. В тестировании могут принять участие здоровые дети в возрасте от 1 года и взрослые. Завершится исследование 30 июня.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.