РИАМО - 23 июн. В столице площадь земельного участка, на котором построят депо «Аминьевское», увеличат с 14,2 гектара до 15,73 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным.

«Финансирование строительства депо включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Суммарная площадь поэтажного объекта составит 235 950 квадратных метров.