РИАМО - 23 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС о нарушении фирмой закона о банкротстве, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступили жалобы индивидуального предпринимателя на действия (бездействие) ООО «Межрегиональная антикризисная компания» при организации и проведении торгов в электронной форме по продаже имущества должника», — отмечается в материале.

Ведомство после рассмотрения признало жалобу ИП обоснованной и выдало обществу обязательное для исполнения предписание. Компания не согласилась с решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.