РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В городском округе Мытищи следователи устанавливают обстоятельства смерти неустановленной девушки, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В городе Мытищи 22 июня обнаружили тело неустановленной девушки. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Устанавливается личность погибшей», — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.

В материале добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.