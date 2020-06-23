РИАМО - 23 июн. В Москве на Боровском шоссе трое мужчин избили москвича и, угрожая ножом, похитили денежные средства, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Добычей налетчиков стали 100 рублей. После этого они ударили прохожего стеклянной бутылкой по голове и сбежали.

«Задержаны два мужчины 1995 годов рождения, один мужчина 1993 года рождения. Они работали уборщиками и дворниками», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).