РИАМО - 23 июн. В столице открывается клуб молодежного предпринимательства Business UPdate, целью учреждения является помощь молодым в профессиональной, творческой реализации, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие», – сказала заместитель мэра - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели. Участники молодежного клуба получат поддержку при выводе собственного проекта на рынок. Также у ребят появится возможность пройти стажировку на ведущих столичных предприятиях.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, члены клуба станут частью сообщества единомышленников. У молодых появится возможность обмена опытом друг с другом. Правила клуба устанавливают сами участники. Войти в клуб может любой желающий.

Главным инструментом для членов клуба станет мультифункциональная онлайн-платформа. Она позволит участвовать в конкурсах, кейс-чемпионатах, питчинг-сессиях, акселераторах, хакатонах. В разделе «Биржа возможностей» будет актуальная информация о стажировках, вакансиях и обучающих курсах. Там можно будет узнать о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду в технопарках и коворкингах.

В финансовом блоке будет доступна информация о финансировании для развития проекта. Там же можно будет найти список государственных институтов, банков и частных инвесторов, которые поддерживают малый бизнес. Предполагаются юридическая поддержка, раздел для нетворкинга.

На онлайн-площадке Business UPdate (https://business-update.ru/) находится внутренняя соцсеть с блогами и «доской объявлений», образовательный блок. Желающие смогут получить консультацию наставника, самостоятельно прокачать навыки. Клуб молодых предпринимателей является логичным продолжением проекта «Бизнес уикенд». Его участниками с 2018 года стали более 70 тысяч человек.