РИАМО - 23 июн. Движение поездов на станциях метро «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии временно остановят с 4 июля до утра 7 июля из-за проведения ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Ограничения связаны с вводом оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграцией с действующей инфраструктурой метро. В обычном режиме станции возобновят свою работу 7 июля, в 5:30 утра.

«В период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов», — отмечается в материале.

На период закрытия станций «красной» ветки для пассажиров запустят компенсационный маршрут наземного транспорта. Около станций также будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут горожанам сориентироваться.