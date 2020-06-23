РИАМО - 23 июн. В столице за прошедшие сутки выздоровели 2578 человек от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 139 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248», — сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заражения коронавирусом, проводятся специальные исследования. Все, кто должен находится под наблюдением после выписки, получили необходимые рекомендации.

Выздоровевшие от Covid-19 могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще проходит лечение от инфекции. Для этого нужно позвонить по номеру 8 495 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

Во вторник в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. К работе в штатном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, турагентства, учреждения соцзащиты, кафе и рестораны.

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23 ИЮНЯ

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.