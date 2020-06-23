РИАМО - 23 июн. Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, что одиночные, заостренные и бесцветные бородавки (кондиломы) на теле человека могут предвещать рак, сообщает Газета.ru.

Она добавила, что такие бородавки – это результат поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ). На раннем этапе нет никаких проявлений симптомов, но со временем бородавки срастаются в одну и могут представлять опасность.

«Есть риск перерождения в онкологию, так как кондиломы постоянно травмируются», — написала Смирнова в Instagram.

Врач призвала не пытаться заниматься самолечением – избавляться от кондиломы самостоятельно, потому что это может усугубить ситуацию. Медик посоветовала обратиться к врачу.