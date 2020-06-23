РИАМО - 23 июн. Ко Дню мореплавателя на ВДНХ подготовили специальную программу, в которую вошли онлайн-мероприятия и события на территории выставки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

День мореплавателя отмечается 25 июня. Это праздник тех, чья работа и жизнь связана с морями и океанами.

«Главной площадкой станет центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Дети младше 12 лет смогут бесплатно попасть на экспозицию, если на них будет надета тельняшка», — говорится в сообщении.

Также состоится праздничное выступление обитателей центра. Три раза за день можно будет увидеть тренировки азиатских выдр и байкальских нерпов, а в 14:00 посетители смогут посмотреть шоу, в котором русалка встретится с гигантами Амазонки — арапаймами.

В социальных сетях «Москвариума» в 12:00 появится поздравление с праздником от семьи путешественников Клочковых, которые в данный момент находятся в Австралии.

В 15:00 пользователей соцсетей ждет встреча с журналистом Григорием Кубатьяном, который посетил все континенты Земли. Он расскажет о своем участие в кругосветной путешествии на паруснике «Паллада», которое длилось 216 дней.

Кроме того, в 10:00 на официальной странице «Городской фермы» в Instagram пройдет мастер-класс для детей, на котором им расскажут как сделать фигурку корабля с парусами из подручных средств.