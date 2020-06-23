РИАМО - 23 июн. Общественники предложили закрепить в Трудовом кодексе РФ статус «молодого специалиста» и распространить права и льготы на профессиональных стажеров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Они направили письмо с данным предложением министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

«Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе РФ статус «молодого специалиста» с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров», — отмечается в письме.

Пока такого статуса нет на федеральном уровне, и он не имеет нормативно-правовой силы значения по ТК РФ. В регионах нормативно-правовыми актами установлен возраст молодых специалистов до 35 лет, в некоторых субъектах РФ – до 30 лет.

Из-за того, что рынок труда в стране перенасытился опытными кадрами, молодые специалисты будут испытывать проблемы с трудоустройством. Конкуренция и экономическая ситуация негативно повлияют на зарплаты молодых специалистов и выпускников.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сказал, что пандемия коронавируса может подтолкнуть к новой системе — четырехдневной рабочей неделе. Минтруд в докладе подчеркнул, что четырехдневка может увеличить затраты на рабочую силу и повысить себестоимость продукции, но в то же время она способствует охране здоровья и личностному росту сотрудников.