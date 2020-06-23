РИАМО - 23 июн. На территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» построили один из самых масштабных коммуникационных коллекторов в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Москоллектор».

Строительство объекта велось в два этапа с 2018 по 2020 год. По трассе коллектора построили 52 камеры, которые обеспечивают выход электрических кабелей, сетей связи, а также труб теплосети и водопровода.

«Глубина заложения коллектора составляет 9 метров от поверхности земли, он предназначен для создания инженерной инфраструктуры на территории АДЦ «Коммунарка». В коллекторе возможна прокладка инженерных коммуникаций общей протяженностью около 180,8 километра», — сказал генеральный директор ГУП «Мосоколлектор» Яков Ротмистров.

Объект оборудовали системой диспетчерского управления, охранной и пожарной сигнализацией, сигнализацией загазованности, а также рабочим и аварийным освещением.