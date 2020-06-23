РИАМО - 23 июн. В лесу рядом с селом Семеновское Можайского городского округа обнаружили 81 снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Днем 22 июня <...> поступило сообщение об обнаружении 81 снаряда времен ВОВ. В настоящее время боеприпасы не представляют опасности для жителей», — говорится в сообщении.

Территория, на которой обнаружили снаряды, охраняется сотрудниками полиции.

По данным спасателей, изъять и уничтожить найденные боеприпасы планируют во вторник силами специалистов отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».