РИАМО - 23 июн. Впервые контролером-кассиром в Московском метрополитене стал мужчина, он будет продавать проездные билеты и консультировать пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сотрудник прошел дистанционное обучение в течение двух недель, а также шесть смен стажировки в кассах. Кроме того, он прослушал тренинг по психологии и культуре обслуживания пассажиров», — отмечается в материале.

В столичной подземке на сегодняшний день работают 70 контролеров-кассиров. Они продают проездные, кроме того, консультируют пассажиров в вестибюлях станций.

«Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. <…> Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В метрополитене активно готовят новых специалистов, к примеру, в 2021 году женщины смогут снова начать управлять поездами.

В метро Москвы работают свыше 60 тысяч человек, 65% из них — мужчины, более 35% — женщины.