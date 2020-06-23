РИАМО - 23 июн. Аллергики Москвы начали чувствовать себя неважно еще 8 июня, в этот день резко увеличилось число тех, у кого появились симптомы аллергии, на текущий день индекс плохого самочувствия достиг 10 баллов по данным сервиса «Пыльца Club», пишет во вторник газета «Известия».

«Сезон злаков начался очень лихо. С тех пор и по сей день индекс плохого самочувствия держится на самых высоких отметках. Людей, которые страдают от этого вида аллергенов, меньше (около 30% пользователей от всех наших одноклубников), чем реагирующих на березу. Но в этом году цветение березы прошло намного легче», — сказал эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский.

Он отметил, что ситуация нестандартная, такой реакции на цветение злаков не было с 2015 годы. В столице не проявляется активно аллергия на траву, так как газоны в городе выкашивают.

Кроме того, по словам эксперта, сезон злаков в этом году сдвинулся, обычно они цветут в середине июня или даже ближе к концу первого месяца лета.

График цветения растений сдвинулся на более ранний срок, а вместе с ним и график аллергий. Ольха и лесной орех запылили в середине февраля, хотя обычно цветут в конце марта. Из-за раннего оживления растений сезон весеннего цветения растянулся во времени. Береза цвела в первые майские праздники, а люди с аллергией почувствовали недомогания только в конце июня, потому что повлиял эффект от долгого сезона цветения, объяснил Миргородский.

За последние две недели число обращений людей с аллергией в медучреждения возросло, по данным сервиса onlinedoctor.ru.

«Отсутствие массовых обращений, связанных с аллергией на березу, с 1 по 15 мая врачи связывают с режимом самоизоляции, а также с частыми дождями», — отметила врач-терапевт, руководитель терапевтической службы onlinedoctor.ru Тина Петровская.

Иммунолог телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Морозова добавила, что многие москвичи уехали на дачи, поэтому режим самоизоляции не способствовал более легкому протеканию аллергии.

Аллергики не должны терять бдительность. Пик цветения приходится на середину – конец июня, спад начнется лишь после 10 июля, подчеркнул доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.