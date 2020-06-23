РИАМО - 23 июн. Бесплатно доставлять россиянам лекарства могут начать не только аптечные сети, но и онлайн-ритейлеры, пишет во вторник газета «Известия».

Соответствующее письмо от Торгово-промышленной палаты направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Послабления позволят сделать доставку лекарств быстрой и бесплатной, ведь сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.

«Аптечные сети продают лишь одну категорию товаров — лекарственные препараты. Как правило, потребитель не может заказать одномоментно большое количество наименований товаров, что делает себестоимость доставки одного заказа высокой», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, сроки доставки растягиваются на несколько дней, хотя клиент должен получать лекарства максимально оперативно.

Он подчеркнул, что за счет большого штата курьеров интернет-компании смогут быстро доставлять заказы покупателям.

Сегодня в России фармацевтической деятельностью могут заниматься лишь аптечные сети. Они могут продавать через интернет все лекарства, кроме рецептурных и психотропных.