РИАМО - 23 июн. В Москве 36 тысяч предпринимателей получили прямую поддержку в размере порядка 25 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что по четырем пакетам мер поддержки более 5 тысяч организаций получили отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, а 26 тысяч компаний — отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей.

«Отменили свои платежи за аренду городской недвижимости на 1,3 миллиарда рублей 1,4 тысячи предпринимателей и еще 3,5 тысячи компаний получили отсрочку арендных платежей, а также платежей по выкупу городского имущества на 14,6 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, помощь получили образовательные и бытовые организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также торговые предприятия, гостиницы, объекты спорта, культуры, развлечений и общепита.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что в рамках антикризисных мер поддержки город запустил программу льготного кредитования бизнеса, по которой Москва субсидирует до 8% ставки по новым кредитам и до 6% пунктов по уже действующим.

На данный момент предприниматели уже воспользовались этой программой на сумму более 7 миллиардов рублей, а займов одобрено на сумму 15,5 миллиарда рублей.