РИАМО - 23 июн. Подмосковные инспекторы ДПС на автодороге М-4 «Дон» остановили автомобиль для проверки документов, в ходе досмотра которого нашли три пакета с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. <...> Установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном общим весом более 1,5 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, 25-летний пассажир перевозил наркотик для сбыта через тайник, расположенный в Котельниках.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ).

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