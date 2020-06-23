РИАМО - 23 июн. Подмосковные инспекторы ДПС на автодороге М-4 «Дон» остановили автомобиль для проверки документов, в ходе досмотра которого нашли три пакета с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. <...> Установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном общим весом более 1,5 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По ее словам, 25-летний пассажир перевозил наркотик для сбыта через тайник, расположенный в Котельниках.
Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ).
Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, его заключили под стражу.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии