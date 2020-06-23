РИАМО - 23 июн. Библиотеки востока Москвы проведут 24-часовой поэтический онлайн-марафон, в котором примут участие 145 поэтов из 12 городов России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Весной библиотеки востока Москвы запустили онлайн-проект — поэтический квартирник. Свои произведения читали поэты, музыканты и театральные актеры из разных городов страны. Квартирник имел большой успех у зрителей, поэтому было решено расширить формат нового проекта и увеличить количество участников», — говорится в сообщении.

В марафоне будут учавствовать поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Долгопрудного, Самары, Владивостока, Ростова-на-Дону, Саратова, Твери, Курска, Белгорода, Вязьмы и Нижнего Новгорода.

Послушать стихи современных авторов в прямом эфире можно будет 27 и 28 июня с 10 утра одного дня до 10 утра следующего на странице библиотек востока Москвы в социальной сети «ВКонтакте».

Каждому автору на выступление отводится по 10 минут. Регистрация для просмотра мероприятия не требуется.