РИАМО - 23 июн. На территории Подмосковья и Москвы до вечера вторника объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — второй уровень погодной опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя будет действовать в столице и Московской области до 21:00 23 июня.

Также на территории Московского региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует с 11:00 до 21:00 23 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Владимирской, Тамбовской, Рязанской и Калужской областях.

Во вторник в Московском регионе ожидается облачность, местами сильный дождь и гроза. Температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.