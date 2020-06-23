РИАМО – 23 июн. Первое межотраслевое объединение создали на платформе Московского инновационного кластера, цель первого проекта инновационного территориального кластера – создание кооперационной модели в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер «Зеленоград». В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что организации будут работать в сферах робототехники, ИТ, медицины и микроэлектроники.

В рамках первого проекта участники инновационного территориального кластера создадут кооперационную модель в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, результатом станет выпуск современных образцов электронной техники.

Межотраслевые кластеры позволяют сделать более эффективным взаимодействие участников кластера с городом, облегчают привлечение инвестиций, создают возможности для запуска фундаментальных высокотехнологичных проектов.

Как уточнил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, площадкой для координации является платформа i.moscow. В личном кабинете на этой платформе можно подать заявку на создание новых межотраслевых кластеров или на вступление в существующий кластер.