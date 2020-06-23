РИАМО - 23 июн. В столице 26 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались за минувшие сутки, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.

Общее число летальных случаев за период пандемии в городе составило 3643.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — отмечается в материале.

При недомоганиях нужно сразу вызвать врача на дом, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.

Для профилактики инфекции в общественных местах города и на транспорте необходимо носить маски и перчатки.

Во вторник Москва переходит к новому этапу снятия ограничений. Заработают кафе и рестораны, а также бассейны, фитнес-клубы, детские площадки, библиотеки и речная навигация.

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23 ИЮНЯ

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.