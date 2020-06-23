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Как бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу в Подмосковье

Как жителям Подмосковья записаться на бесплатное тестирование на коронавирус Covid‑19
© РИА Новости,   Денис Абрамов
1

Когда пройдет тестирование

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

С 23 июня по 30 июня 2020 года в Московской области пройдет тестирование жителей на антитела к Covid-19. Участие в исследовании бесплатное.

Исследование организуется Роспотребнадзором с целью оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 (новому коронавирусу Covid-19). Эта информация необходима для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мер по специфической и неспецифической профилактике Covid-19.

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2

Кто может принять участие в тестировании

В исследовании могут участвовать здоровые дети в возрасте от 1 года и взрослые независимо от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

3

Как записаться на исследование

© РИА Новости,   Евгений Биятов

Для того, чтобы принять участие в исследовании, нужно заполнить электронную анкету на сайте Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричесвского Роспотребнадзора.

Лица, подлежащие лабораторному обследованию, определяются методом случайной выборки, путем рандомизации по критерию возраста.

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4

Что указывать в анкете

© РИАМО,   Александр Манзюк

При заполнении анкеты нужно указать следующие данные:

- ФИО;

- адрес проживания;

- дату рождения (для ребенка  также потребуется указать ФИО родителя или его законного представителя);

- телефон и e-mail;

- место работы и сферу  деятельности.

Также требуется ответить на блок специальных вопросов о коронавирусе: наличии симптомов ОРВИ, контактов с заболевшими, поездках за границу или в другие регионы РФ за последние три месяца и пр.

Если при заполнении или отправке анкеты возникнут сложности, можно позвонить по телефонам: 8-495-452-18-20, 8-495-582-91-73.

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5

Где проходит тестирование

© РИА Новости,   Евгений Биятов

Граждан, отправивших анкету и выбранных для участия в тестировании, пригласят в ближайшую поликлинику по месту жительства, где проведут забор крови для исследования. Взятие крови проводится однократно.

6

Конфиденциальность результатов

© РИА Новости,   Виталий Тимкив

Все участники получат достоверную информацию о наличии антител к коронавирусу.

При этом для защиты личной информации имя будет закодировано в виде инициалов и номера при сборе данных и занесении их в компьютерную базу. Данные, относящиеся к этому исследованию, могут быть доступны для органов управления здравоохранением.

Также исполнитель исследования вправе использовать пробы биологического материала участников в научных целях в рамках утвержденных научных работ ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, без идентификации личных данных.

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