Как бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу в Подмосковье

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С 23 июня по 30 июня 2020 года в Московской области пройдет тестирование жителей на антитела к Covid-19. Участие в исследовании бесплатное.

Исследование организуется Роспотребнадзором с целью оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 (новому коронавирусу Covid-19). Эта информация необходима для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мер по специфической и неспецифической профилактике Covid-19.

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