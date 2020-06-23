РИАМО - 23 июн. Во вторник на территории Москвы и Подмосковья прогнозируются кратковременные осадки, воздух в дневные часы прогреется до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Местами пройдет кратковременный дождь, на юго-востоке, востоке области не исключен сильный дождь», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в столице воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. По области эти значения будут колебаться от плюс 18 до 23 градусов. Скорость ветра, который придет с юго-восточного направления, не будет превышать 8 метров в секунду.

Значения влажности, температуры и атмосферного давления окажутся в пределах климатической нормы.

Погодные условия в Московском регионе комфортные даже для чувствительных к метеоизменениям людей. Горожанам рекомендуют проводить время на свежем воздухе, который будет вдоволь наполнен кислородом.