РИАМО - 23 июн. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий Ленинского городского округа, там запрещается проводить выставки домашних животных и торговать ими, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Установить с даты подписания (19 июня - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Малое Видное Ленинского городского округа Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от южной границы поселка совхоза имени Ленина до южной границы деревни Картино, далее до северной границы деревни Таболово, далее до южной границы поселка совхоза имени Ленина.

Бешенство – является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.