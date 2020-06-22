РИАМО - 22 июн. В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья напомнили, что для решения вопросов, связанных с исполнительным производством, жители региона могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Для решения вопросов, связанных с исполнительным производством и иной деятельностью сотрудников органов принудительного исполнения, ФССП <…> активно используется сразу несколько сервисов обратной связи с населением», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Гражданин может воспользоваться телефонами горячей линии: 8(800)250-39-32 и 8(495)580-59-50, или оставить свое обращение по адресу электронной почты: odo@r50.fssprus.ru. Уточнить информацию о наличии задолженности можно также в специальном информационном ресурсе «Банк данных исполнительных производств» ФССП России (http://fssp.gov.ru/iss/ip).

Выросло число обращений граждан в органы областного правительства. Это значит, что не все граждане смогли вовремя получить материальную поддержку. Многие испытывают трудности с решением вопроса об использовании банковских счетов. Причиной стали аресты, наложенные судебными приставами на счета в финансово-кредитных организациях по долгам, накопившимся до начала пандемии.

На время пандемии Covid-19 власти предприняли ряд крайне важных поддерживающих население мер как в виде прямой помощи средствами для наиболее нуждающихся категорий граждан, так и вводом отдельных послаблений касательно погашения задолженностей по коммунальным платежам и перед кредитными организациями.